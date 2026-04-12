CNN узнал условие для изменения статуса Ормузского пролива

Статус стратегически важного Ормузского пролива останется прежним. Изменений в судоходной обстановке не предвидится до того момента, пока Тегеран и Вашингтон не сумеют выработать некие «общие рамки» для дипломатического диалога. Об этом информирует американская телекомпания CNN, ссылаясь на собственный источник.

Собеседник телеканала, представляющий иранские силовые структуры, дал понять, что нынешние запросы американской администрации относительно контроля над ключевым морским маршрутом носят запредельный характер. По его словам, именно нереалистичность требований Белого дома в настоящее время блокирует любой прогресс в попытках сформировать фундамент для будущих консультаций.

Источник подчеркнул, что до тех пор, пока Соединенные Штаты не скорректируют свой курс и не продемонстрируют более прагматичный и взвешенный подход к вопросу, водная артерия будет сохранять текущий закрытый статус.