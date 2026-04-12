В США рассказали, какие у Ирана имеются "козыри"

Бывший переговорщик Госдепартамента США по ближневосточным вопросам Аарон Дэвид Миллер в комментарии для CNN отметил, что на переговорах Иран располагает более сильными позициями, чем Соединенные Штаты.

По его оценке, Тегеран не торопится идти на компромиссы, поскольку использует свою географию как инструмент влияния, в частности контролируя Ормузский пролив. Миллер указывает, что иранская сторона продемонстрировала впечатляющую способность дестабилизировать обстановку, и все эти факторы являются ее преимуществами. Эксперт полагает, что для Ирана предпочтительнее даже рискнуть возобновлением военных ударов со стороны США и Израиля, чем уйти с переговоров без достижения своих целей.

Переговоры при посредничестве Пакистана состоялись в Исламабаде 11 апреля. По их итогам вице-президент США Джей Ди Вэнс, руководивший американской делегацией, констатировал отсутствие общего соглашения. Он заявил, что Вашингтон четко обозначил свои принципиальные позиции, однако иранские представители отказались принять эти условия. При этом МИД Пакистана призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня.

Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи уточнил, что стороны смогли найти взаимопонимание по ряду вопросов, но сохраняются разногласия по нескольким ключевым пунктам. Как сообщает Axios, эти противоречия связаны с требованием Тегерана сохранить контроль над Ормузским проливом и не отказываться от запасов обогащенного урана. Ранее Багаи подчеркивал, что успех диалога зависит от серьезности намерений Вашингтона, отказа от завышенных требований и учета интересов Ирана.