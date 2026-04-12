Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о парламентских выборах, проходящих в стране в воскресенье, 12 апреля. Его цитирует Reuters.

«Я здесь, чтобы победить», — заявил политик после того, как проголосовал на одном из избирательных участков в Будапеште.

Он добавил, что Европа приближается к серьезному кризису и Венгрии необходимо сильное национальное единство для противостояния этому.

Ранее Орбан заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в венгерские выборы. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб.

В Венгрии прокомментировали слухи о якобы вмешательстве России

До этого венгерский политолог Габор Штир в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что в случае, если Орбан и его партия «Фидес» проиграют парламентские выборы, то новое правительство во главе с Петером Мадьяром займет антироссийскую позицию и начнет поддерживать Украину.