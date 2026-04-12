Названа истинная цель публикации разговора Путина и Орбана

Запад опубликовал «разговор» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избавиться от главы венгерского правительства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, главный редактор портала moszkvater.com (Венгрия) Габор Штир.

«Наши западные "союзники" занимаются шпионажем, прослушивают венгерское руководство — это прямое вмешательство. Это попытка убрать Орбана, используя нарратив о якобы русском вмешательстве. Российская и украинская карты играют огромную роль», — указал эксперт.

При этом собеседник добавил, что Венгрия стала ареной глобального противостояния двух противоборствующих сил:

«Ставки очень высокие и значение выборов вышло далеко за пределы страны. Мы стали центром глобальной борьбы, так как здесь решается вопрос — хотим ли мы независимую, суверенную Венгрию или страну, которая все продаст, чтобы Европа погладила по голове?»

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. 7 апреля — незадолго до голосования — агентство Bloomberg сообщило о «деталях» телефонной беседы Путина и Орбана в октябре 2025 года. Венгерский премьер якобы предлагал российской стороне «помощь», а также по-русски попрощался с президентом.