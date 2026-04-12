В США оценили количество «козырей в рукаве» Ирана

У Тегерана больше «козырей в рукаве», чем у Вашингтона, считает бывший переговорщик Госдепа США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер. Такое мнение он высказал в интервью CNN.

По мнению Миллера, Иран не спешит идти на уступки, поскольку обладает серьезным оружием и теперь контролирует Ормузский пролив. Также экс-переговорщик предположил, что у Тегерана есть высокообогащенный уран.

«Они продемонстрировали ужасающую способность подрывать безопасность и стабильность. Все это — козыри», — уверяет Миллер, добавив, что Иран скорее рискнет и ответит на военные удары со стороны Израиля и США, чем завершит переговоры с пустыми руками.

Ранее стало известно, что США и Иран провели раунд переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Тегераном. Он подчеркнул, что американская сторона обозначила красные линии и вопросы, в которых возможен компромисс. Кроме того, переговорщики проявили гибкость, однако Иран не согласился с инициативой.