"Немедленно прекратить атаки": выходка ВСУ вызвала ярость на Западе

Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил об угрозе жесткого ответа Москвы на запуски Украиной беспилотников через финскую территорию.

«Ситуация чрезвычайно серьезная, - написал он в публикации в соцсети X. - А правительство продолжает игнорировать ее».

Мема считает, что от Киева должны потребовать немедленно прекратить подобные атаки через финское воздушное пространство. Вступление Финляндии в НАТО дает первые результаты: из мирной страны она превратилась в поле боя для БПЛА, саркастически указал Мема.

Накануне в муниципалитете Иитти, как писали финские СМИ, местный житель обнаружил беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.

До этого два украинских дрона нашли на территории страны 29 марта. Глава правительства Петтери Орпо признал случившееся нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который тоже был украинским, обнаружили 31 марта на льду пограничного с РФ озера Пюхяярви в Париккале. А на прошлой неделе Yle сообщил об еще одном БПЛА.