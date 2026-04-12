Это провал: американская делегация покинула место переговоров с Ираном

Джей Ди Вэнс и делегация США покидают Пакистан после того, как им не удалось достичь соглашения с Ираном. Вице-президент США сослался на недостатки в мирных переговорах, заявив, что Тегеран предпочел не принимать американские условия, в том числе отказ от создания ядерного оружия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул Исламабад в воскресенье после того, как ему не удалось достичь соглашения с Ираном после 21-часового марафона переговоров, пишет The Guardian.

“Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана в гораздо большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки, - утверждает Вэнс. – Итак, мы возвращаемся к тому, что Соединенные Штаты не пришли к соглашению. Мы очень четко обозначили наши ”красные линии".

Вэнс сказал, что в ходе переговоров он разговаривал с президентом США Дональдом Трампом по меньшей мере полдюжины раз, и одним из наиболее существенных разногласий между двумя сторонами был вопрос о разработке ядерного оружия.

“Нам нужно увидеть подтверждение того, что Иран не будет стремиться к ядерному оружию, и они не будут искать инструменты, которые позволили бы им быстро создать ядерное оружие, - сказал вице-президент страны, не только первой в мире создавшей ядерное оружие, но и применившей его против гражданского населения. - Это основная цель президента Соединенных Штатов, и это то, что мы пытались сделать достичь этого путем этих переговоров”.

Иранское полуофициальное информационное агентство “Тасним” заявило, что достижению соглашения помешали "чрезмерные" требования США и что переговоры завершены.

Иран заявил, что только он решает, когда открыть Ормузский пролив

До выступления Вэнса правительство Ирана заявило в своем посте на платформе X, что переговоры будут продолжены, и технические эксперты с обеих сторон обменяются документами.

Переговоры в Исламабаде стали первой прямой американо-иранской встречей более чем за десять лет и дискуссиями на высшем уровне со времен Исламской революции 1979 года, комментирует The Guardian. Их исход может определить судьбу хрупкого двухнедельного соглашения о прекращении огня и возобновлении работы Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок энергоносителей, которые Иран заблокировал с начала войны. Конфликт привел к резкому росту мировых цен на нефть и унес жизни тысяч людей.

Вице-президент Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились со спикером парламента Ирана Мохаммадом Бакером Калибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи, сообщает источник из пакистанского агентства mediator.

Иранская делегация прибыла в пятницу, одетая в черное в знак траура по покойному верховному лидеру Аятолле Али Хаменеи и другим погибшим на войне. По словам иранского правительства, они принесли обувь и сумки нескольких учеников, погибших во время американской бомбардировки школы, расположенной рядом с военным комплексом. Пентагон заявил, что по факту удара ведется расследование, но агентство Reuters сообщило, что военные следователи полагают, что ответственность за него, скорее всего, несут США.

“У обеих сторон были перепады настроений, и во время встречи температура то повышалась, то понижалась”, - сказал другой пакистанский источник о первом раунде переговоров.

Во время американо-иранских переговоров Исламабад, город с населением более 2 миллионов человек, был оцеплен, на улицах находились тысячи представителей военизированных формирований и армейских подразделений. Посредническая роль Пакистана - это замечательная трансформация для страны, которая год назад была дипломатическим изгоем, отмечает The Guardian.

Когда переговоры начались, американские военные заявили, что они “создают условия” для начала расчистки Ормузского пролива. Стратегический водный путь занимает центральное место в переговорах о прекращении огня. Американские военные заявили, что два их военных корабля прошли через пролив и были созданы условия для разминирования, в то время как государственные СМИ Ирана отрицали, что какие-либо американские корабли проходили через него.

Перед началом переговоров высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Рейтер, что США согласились разблокировать замороженные активы в Катаре и других иностранных банках. Официальный представитель США опроверг информацию о согласии разблокировать деньги.

По данным иранского государственного телевидения и официальных лиц, помимо вывода активов за рубеж, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, выплаты военных репараций и прекращения огня по всему региону, в том числе в Ливане. Тегеран также хочет взимать плату за транзит через Ормузский пролив, напоминает The Guardian.

Заявленные цели Трампа изменились, но, как минимум, он хочет обеспечить свободный проход для мирового судоходства через Ормузский пролив и остановить ядерную программу Ирана по обогащению урана, чтобы гарантировать, что он не сможет создать атомную бомбу.