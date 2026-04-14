Политолог объяснил, почему Трамп в отношениях с Китаем перешел на угрозы: «Проверка для КНР»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал резкое предупреждение в адрес Пекина. Отвечая на вопрос журналистов о возможной военной поддержке Ирана со стороны Китая, американский лидер заявил, что в этом случае у КНР «будут большие проблемы». Член Экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник, преподаватель Финансового университета Владимир Лукушин объяснил «ФедералПресс», почему Трамп перешел к угрозам.

«Подобные публичные угрозы в логике самого Трампа выполняют сразу несколько функций: сигнализируют союзникам о «жесткой линии» Вашингтона, оказывают психологическое давление на Пекин и одновременно мобилизуют электорат республиканцев в преддверии осенней парламентской кампании», – пояснил эксперт.

По его словам, вероятность эскалации между США и Китаем из-за гипотетических поставок вооружений Ирану является крайне низкой, а потенциал американских угроз остается в рамках публичной риторики, ставшей привычной для американского лидера. В условиях явного морального истощения и резкого снижения рейтингов Трампа внутри страны, новый виток противостояния с КНР стал бы критичным. Экономическая взаимозависимость двух стран слишком велика, а открытая конфронтация несет риски уже для глобальной стабильности.

Однако сама постановка вопроса отражает усиливающуюся тенденцию к формированию блоковой логики в международных отношениях, где Вашингтон стремится сдерживать не только Пекин, но и всех его потенциальных партнеров. Для Китая подобные угрозы – это проверка на готовность отстаивать свою внешнеполитическую самостоятельность и суверенитет. Пекин традиционно избегает прямых военных поставок в зоны активных конфликтов, предпочитая экономическое и дипломатическое влияние, отмечает Лукушин.

«Что касается Ирана, подобная риторика со стороны США лишь усиливает его стремление к сближению с альтернативными центрами силы. В целом ситуация демонстрирует углубление стратегического соперничества и раскол не только между США и Китаем, но и «западным» и «незападным» мирами», – подытожил эксперт.

