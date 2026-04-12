Венгрия сохранит действующий политический курс в случае победы премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах и останется неатральной по отношению к конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто на предвыборном митинге, передаёт издание Origo.

По его словам, в ЕС заинтересованы в том, чтобы деньги европейских народов, в том числе деньги венгерского народа, были направлены на Украину «на содержание военной мафии».

«Одновременно с этим они хотят принять Украину вместе с ее войной в Евросоюз. Мы не допустим этого, дорогие друзья, ничего из этого не допустим!» — сказал Сийярто.

Помимо этого, Венгрия продолжит бороться за поставки российской нефти по заблокированному Киевом трубопроводу «Дружба». Венгерский дипломат подтвердил, что в случае сохранения власти Орбаном Венгрия продолжит придерживаться своего политического курса, который не раз вызывал критику со стороны ЕС. Речь идёт об отказе от поставок оружия Украине, сохранении энергетического сотрудничества с Россией и защите национального суверенитета от брюссельских решений.

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы. Главными претендентами на победу являются нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

По итогам голосования станет ясно, сохранит ли Орбан свой пост ещё на четыре года или власть в стране впервые за долгое время перейдёт к оппозиции. «Фидес» делает ставку на суверенитет, традиционные ценности и критику брюссельской бюрократии, тогда как «Тиса» обещает евроинтеграцию, борьбу с коррупцией и разрыв энергетических связей с Россией. Результаты выборов станут известны в ночь на понедельник, 13 апреля.