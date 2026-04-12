Сийярто: Венгрия сохранит свой политический курс при победе Орбана
Венгрия сохранит действующий политический курс в случае победы премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах и останется неатральной по отношению к конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто на предвыборном митинге, передаёт издание Origo.
По его словам, в ЕС заинтересованы в том, чтобы деньги европейских народов, в том числе деньги венгерского народа, были направлены на Украину «на содержание военной мафии».
Помимо этого, Венгрия продолжит бороться за поставки российской нефти по заблокированному Киевом трубопроводу «Дружба». Венгерский дипломат подтвердил, что в случае сохранения власти Орбаном Венгрия продолжит придерживаться своего политического курса, который не раз вызывал критику со стороны ЕС. Речь идёт об отказе от поставок оружия Украине, сохранении энергетического сотрудничества с Россией и защите национального суверенитета от брюссельских решений.
В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы. Главными претендентами на победу являются нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.
По итогам голосования станет ясно, сохранит ли Орбан свой пост ещё на четыре года или власть в стране впервые за долгое время перейдёт к оппозиции. «Фидес» делает ставку на суверенитет, традиционные ценности и критику брюссельской бюрократии, тогда как «Тиса» обещает евроинтеграцию, борьбу с коррупцией и разрыв энергетических связей с Россией. Результаты выборов станут известны в ночь на понедельник, 13 апреля.