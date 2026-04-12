Пакистан обратился к США и Ирану с призывом

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар призвал США и Иран соблюдать режим прекращения огня после переговоров. Глава пакистанской дипломатии добавил, что Исламабад продолжит содействовать диалогу между Тегераном и Вашингтоном, сообщает AFP.

© Московский Комсомолец

Напомним, 11 апреля США и Иран провели переговоры при посредничестве Пакистана. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. По его итогам он заявил, что Тегеран решил не принимать условия Вашингтона и не продемонстрировал готовности отказаться от возможности создания ядерного оружия.

Раскрыты подробности переговоров между США и Ираном

В иранском МИДе, напротив, сообщили, что стороны достигли взаимопонимания по большинству вопросов. Разногласия, по данным ведомства, сохраняются лишь по двум-трём пунктам. Таким образом, стороны пока не пришли к единой оценке прошедших консультаций.

Несмотря на отсутствие прорыва, Пакистан выразил готовность и дальше выступать посредником. Режим прекращения огня, о котором США и Иран договорились ранее, формально продолжает действовать.