У президента Украины Владимира Зеленского останутся проблемы в отношениях с Венгрией, даже если там гипотетически победит проукраинская партия Tisza во главе с Петером Мадьяром. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир.

В частности, политический аналитик указал на проблему закарпатского меньшинства, проживающего на Западе Украины. Противники действующего премьер-министра Виктора Орбана не смогут игнорировать эту проблему.

Проблемы с Украиной останутся, потому что новое правительство должно защищать интересы закарпатских венгров. И они обязаны будут что-то предпринять, потому что либералы будут надеяться на какие-то дружеские жесты от Киева Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

При этом собеседник подчеркнул, что победа оппозиции все равно приведет к смене внешней политики на 180 градусов и она станет антироссийской. Поэтому Штир добавил, что лучшим для России исходом может стать сохранение власти Орбаном.

«Если Орбан выиграет, то с Россией все останется так же, как было», — резюмировал эксперт.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Избирательная кампания прошла на фоне вмешательства Украины и Зеленского, который позволял резкие высказывания в адрес Орбана. Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» Штир, грубость украинского президента лишь укрепляет позиции венгерского премьер-министра и шансы на сохранение им власти.