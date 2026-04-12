МИД Ирана озвучил причину неудачных переговоров с США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Вашингтон смогли согласовать позиции по ряду тем, однако по двум — трём ключевым вопросам договориться не удалось, из-за чего соглашение по итогам переговоров в Исламабаде не было заключено.

«Мы достигли понимания по ряду вопросов, но по двум — трём важным вопросам взгляды были далеко друг от друга, и в конечном счёте переговоры не привели к соглашению», — цитирует его агентство Tasnim.

Багаи отметил, что диалог Тегерана и Вашингтона проходил «в атмосфере недоверия», и никто не ждал, что соглашение будет достигнуто за один раз.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран и Вашингтон не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде. Он добавил, что американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.

В Tasnim подтвердили, что переговоры делегаций Ирана и США в Исламабаде завершились без достижения договорённостей.