В Катаре объявили о возобновлении судоходства в дневное время суток

Власти Катара сообщили о полном восстановлении судоходства для всех видов морского транспорта в дневное время суток с 12 апреля.

«Министерство транспорта объявляет о полном возобновлении морской навигации для всех типов судов, начиная с воскресенья, 12 апреля, с 06:00 до 18:00», — говорится в соцсети X министерства транспорта Катара.

Ранее сообщалось, что управление портов Ирана призвало экипажи судов координировать маршруты следования по Ормузскому проливу с военно-морскими силами страны из-за минной опасности.