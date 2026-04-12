Вэнс: Соглашение не достигнуто, Иран не хочет принимать условия США

Иран не захотел принимать условия Соединенных Штатов, которые были предложены на трехсторонних переговорах в Исламабаде. Американская делегация возвращается домой, не придя к соглашению, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, американская сторона очень четко обозначила, где проходят красные линии, на что США готовы пойти, а на что - нет.

"Мы сделали это максимально ясно, насколько это было возможно. И они выбрали не принимать наши условия", - сказал Вэнс по итогам встречи (цитата по ТАСС).

Политик добавил, что Соединенные Штаты передали Ирану свои последние мирные предложения, теперь решение за Тегераном.

"Речь идет о методе понимания, который является нашим окончательным и наиболее выгодным предложением", - добавил Вэнс, не уточнив детали переговоров с делегацией Ирана.

Напомним, трехсторонние консультации в столице Пакистана стартовали в субботу, 11 апреля. По данным западных СМИ, главным камнем преткновения на переговорах стал вопрос открытия Ормузского пролива. Иран настаивал на том, что имеет право сохранить контроль над маршрутом и может взимать с судов плату за проход. Тегеран, в свою очередь, заявлял, что делегация США "выдвигает чрезмерные требования в ходе переговоров".

Тем не менее иранские власти сообщали, что, несмотря на все разногласия, от диалога отказываться не собираются.