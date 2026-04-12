СМИ: успех переговоров зависит от серьезности США, признания прав Ирана

Успех переговоров США и Ирана в Исламабаде зависит от серьезности намерений Вашингтона, отказа от "максимализма" и признания прав Тегерана.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

"Успех зависит от серьезности США и добросовестности, отказа от максималистских и незаконных требований, признания прав Ирана", - говорится в публикации.

Также стало известно, что переговоры касались Ормузского пролива, репараций, ядерной тематики, снятия санкционных ограничений и окончательного завершения конфликта на Ближнем Востоке. Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

От Исламской Республики во встрече участвовали глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Американскую делегацию из 71 человека возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс.

В нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс.