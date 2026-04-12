Иран и США обсудили ядерный вопрос, репарации и снятие санкций

Переговоры делегаций Тегерана и Вашингтона в Исламабаде касались Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Об этом передаёт агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Встреча прошла накануне в столице Пакистана. За последние 24 часа стороны обсудили главные темы, включая военные репарации и окончательное завершение войны против Ирана и региона, уточнил дипломат.

Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, также в неё вошли спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

Ранее стороны объявили о прекращении огня. В основу будущего договора может лечь иранский план из десяти пунктов, который, по данным СМИ, одобрили и американцы. При этом Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Вашингтоне это назвали недопониманием.