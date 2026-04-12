Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на вопрос о предполагаемых сроках открытия Украиной нефтепровода «Дружба». Его слова передает РИА Новости.

Орбан ожидает, что Киев откроет нефтепровод, по которому в Венгрию поступала российская нефть, сразу на следующий день после его возможной победы на парламентских выборах.

«Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют», — считает политик.

Орбан также отметил, что Украина уже неоднократно и активно вмешивалась в венгерскую предвыборную кампанию. По его мнению, остановка киевскими властями «Дружбы» — один из способов повлиять на исход выборов.

Ранее Орбан уже заявлял о беспрецедентном иностранном вмешательстве в венгерские выборы. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб.

18 марта Орбан выразил мнение по поводу закрытия Украиной нефтепровода «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия не позволит украинскому президенту Владимиру Зеленскому шантажом лишить ее выгодных российских энергоносителей.