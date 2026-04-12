Иран намерен ежедневно пропускать через Ормузский пролив не более 10 судов

Иран собирается пропускать через Ормузский пролив не более 10 кораблей ежедневно, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Издание уточняет, что о своих намерениях Исламская Республика сообщила посредникам.

© Газета.Ru

Тегеран также намерен брать плату за проход через пролив. "Плата доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров", - говорится в материале. Там отмечается, что пересекающие пролив суда должны иметь разрешения и плыть по специальным маршрутам.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде накануне при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров. По словам источников, атмосфера на встречах была положительной. Однако ситуация с Ормузским проливом осталась тупиковой.