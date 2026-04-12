В Исламабаде завершился третий  раунд переговоров Ирана и США

В Пакистане закончился третий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию на Ближнем Востоке, передает гостелерадиокомпания Исламской Республики IRIB.

© Газета.Ru

В материале уточняется, что стороны обмениваются текстами обсуждаемых вопросов. В этом участвуют экспертные и технические группы делегаций. Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде накануне при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

От Исламской Республики во встрече участвуют глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Американскую делегацию из 71 человека возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также входят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс.