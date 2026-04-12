Иран заявил, что только он решает, когда открыть Ормузский пролив

Открытие Ормузского пролива для судоходства может произойти только с разрешения Ирана. Об этом заявил глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи на фоне переговоров в Исламабаде.

Иранский депутат намекнул на заявления Трампа и отметил, что Ормузский пролив может быть открыть только с разрешения самого Ирана, а не при помощи постов в социальных сетях. Этим сообщением Азизи ещё раз напомнил, что последнее слово в вопросе пролива стоит за Тегераном.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже сообщил об открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и газа.

В субботу в Исламабаде стартовали переговоры между Ираном и США. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В неё также вошли глава МИД Аракчи, глава Совбеза Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

