Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и в очередной раз раскритиковал НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении открыть Ормузский пролив и вновь подверг критике НАТО за отсутствие поддержки Вашингтона по этому вопросу.

«Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся... Нам НАТО не помогло», — сказал он журналистам.

Ранее президент США пригрозил генсеку НАТО Марку Рютте наказать страны альянса, которые не хотят помогать США.

Телеканал CNN отмечал, что Соединённые Штаты на переговорах с Ираном, которые проходят в эти минуты в Исламабаде, выдвигают неприемлемые требования по поводу Ормузского пролива и по ряду других вопросов.