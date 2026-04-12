Трамп пригрозил Китаю большими проблемами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай столкнётся с серьёзными последствиями, если окажет военную поддержку Ирану.

«Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что Китай намерен в ближайшие недели поставить Ирану новые системы ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

В то же время представитель посольства Китая в Вашингтоне категорически отверг обвинения, назвав данную информацию не соответствующей действительности.