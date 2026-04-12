США выдвигают неприемлемые требования по поводу Ормузского пролива

Соединённые Штаты на переговорах с Ираном выдвигают неприемлемые требования по поводу Ормузского пролива и по ряду других вопросов, пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.

Телеканал подчёркивает, что об аналогичных разногласиях писали и иранские государственные СМИ.

«Общий тон и результаты американо-иранских переговоров в Исламабаде в целом положительные, но вопрос контроля над Ормузским проливом по-прежнему остаётся в подвешенном состоянии», — говорится в публикации.

Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что Тегеран по-прежнему считает требования Вашингтона на переговорах чрезмерными. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединённые Штаты не позволят Ирану перекрыть доступ к международным водам в Ормузском проливе.

Третий раунд переговоров делегаций Ирана и США проходит прямо сейчас в Исламабаде.