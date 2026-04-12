В Иране заявили, что переговоры с США завершились спустя 14 часов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран и Вашингтон не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде.

«Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана в гораздо большей степени, чем для США», — сказал он.

Вэнс добавил, что американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.

Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США завершился. В правительстве исламской республики отметили, что встречи длились 14 часов. Утверждалось, что стороны вернутся к обсуждению вопросов утром 12 апреля, «несмотря на сохраняющиеся разногласия».

Газета Financial Times писала, что переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за разногласий по контролю над Ормузским проливом.