США и Иран начали третий раунд переговоров в Исламабаде, процесс идет трудно

Третий раунд консультаций между США и Ираном начался в Исламабаде при участии пакистанских посредников, сообщила иранская гостелерадиокомпания. При этом сами переговоры продвигаются с трудом. Тем не менее стороны рассчитывают на продолжение консультаций в воскресенье. "РГ" рассказывает, что известно о переговорном процессе.

Личная встреча

Изначально планировалось, что консультации пройдут в непрямом формате. Американская и иранская делегации должны были находиться в разных комнатах и обмениваться сообщениями через пакистанских посредников. Однако стороны решили изменить формат и общаться напрямую. Это стало первым случаем за многие годы, когда высшее руководство США и Ирана село за один стол переговоров. От США участие принимали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Иранская сторона была представлена спикером парламента Мохаммадом Галибафом и главой МИД Аббасом Арагчи.

От слов - к бумаге

После общения руководства делегаций, стороны перешли к обсуждению технических вопросов. Как указывает Al Jazeera консультанты начали обмен письменными сообщениями. Их цель - "подтвердить, что стороны придерживаются одной точки зрения на достигнутые сегодня договоренности". Процесс закрепления соглашений на бумаге затянулся. Сообщается, что он может продлиться всю ночь и может быть перенесен на воскресенье.

До чего удалось договориться?

По данным источников Al Jazeera, переговоры с участием глав делегации прошли в позитивной атмосфере. Удалось достичь прогресса в отношении ситуации в Ливане. Также США указали на возможность разблокировки замороженных иранских активов. "Здесь чувствуется серьезный подход и деловой характер, - сообщает Sky News. - Тем не менее, это только начало, дьявол кроется в деталях, впереди еще много работы".

В чем камень преткновения?

Однако проблема возникла в вопросе Ормузского пролива. Как сообщает Financial Times, ситуация "остается тупиковой". Иран настаивает на том, что имеет право сохранить контроль над маршрутом и может взимать с судов плату за проход. "Иранские переговорщики отказываются от вариантов совместного контроля", - указывают источники.

Иран же указывает, что делегация США "выдвигает чрезмерные требования в ходе переговоров". По данным иранского агентства Fars, США "рассчитывают достичь того, чего не удалось за сорок дней войны".

Перепады настроения

Как отмечает Reuters, на переговорах наблюдаются "перепады настроения" у делегаций. "Температура то повышалась, то понижалась", - указал пакистанский источник агентства.

Операция по разминированию или позорное бегство?

Ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Дональд Трамп заявил, что США приступают к процессу разминирования Ормузского пролива. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что американские войска начали операцию по разминированию. По заявлениям Пентагона, эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy уже прошли через Ормузский пролив. В Иране заявляют, что эсминец США USS Michael Murphy пытался "без разрешения пересечь" пролив и повернул назад после "жесткого предупреждения со стороны иранских вооруженных сил". В Тегеране указывают, что "ни одно судно не пройдет через Ормузский пролив без разрешения Ирана". В КСИР указали, что заявления США о проходе кораблей являются ложью.

Внешнее давление

На фоне проходящих переговоров Дональд Трамп опубликовал несколько сообщений в соцсети Truth Social, в которых вновь указал, что у Ирана "нет козырей", что страна полностью потеряла флот и ВВС. Трамп пообещал, что Ормузский пролив будет очень скоро открыт для судоходства. "Сообщения Трампа - пример того, как он пытается оставаться актуальным, когда чувствует, что другие привлекают к себе больше внимания", - пишет Al Jazeera.

В МИД Ирана обратили внимание на то, что со стороны США продолжают звучать угрозы. "В то время как власти США обвиняют Иран в отсутствии доброжелательности, некоторые представители американского политического пространства открыто угрожают убийством иранским переговорщикам в случае провала переговоров", - заявил представитель МИД Эсмаил Багаи.

Иран готов отстаивать свои интересы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя переговоры, указал, что иранская делегация "всецело защищает интересы Ирана и будет мужественно вести переговоры". "В любом случае, наше служение народу ни на минуту не прекратится, и каким бы ни был исход переговоров, правительство будет на стороне народа", - подчеркнул он.