На Украине готовятся к перехвату «Орешника» из космоса

На Украине ведутся испытания технологий, которые якобы позволят перехватывать российские ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью «РБК-Украине».

«Перехватить «Орешник» можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе», — пояснил Вениславский.

Он уточнил, что подразделения Главного управления разведки (ГУР) Украины во время военного конфликта с Россией уже дважды успешно проводили секретные запуски своих ракетоносителей в космос. Первый раз их вывели на высоту более 100 километров, во второй — 204 километра.

По словам депутата, для этих целей на Украине ведется создание системы, которая будет использоваться как «воздушный космодром». Он уточнил, что формирование полноценных Космических сил в стране планируется в ближайшие 3—5 лет.

До этого украинский Telegram-канал Insider UA сообщил, что российские войска готовятся нанести удар по Украине с применением ракетного комплекса «Орешник». В публикации утверждается, что Вооруженные силы РФ якобы готовят массированную ракетную атаку на несколько населенных пунктов на Украине, в том числе Киев, Львов и Староконстантинов. По информации авторов канала, ракеты для «Орешника» уже находятся на полигонах и готовы к использованию.