Раскрыты подробности переговоров между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном могут продлиться до поздней ночи и возобновиться в воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пакистанский источник.

По данным телеканала, в переговорной комнате также присутствуют премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и главнокомандующий армией, фельдмаршал Асим Мунир.

Ранее сообщалось, что переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива. По данным Financial Times (FT), Иран настаивает на собственном контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих судов и отвергает любые предложения о совместном контроле.

В Иране сочли требования США на переговорах «непомерными»

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана.