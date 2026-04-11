В Иране сделали заявление о переговорах с США

Дипломатический марафон в пакистанской столице, призванный снизить напряженность на Ближнем Востоке, столкнулся с серьезными трудностями. Переговоры между делегациями США и Ирана, начавшиеся 11 апреля при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, пока не привели к прорыву.

Как сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на осведомленный источник, Тегеран по-прежнему считает требования, выдвигаемые американской стороной, «непомерными». Иранская делегация настаивает на своем видении урегулирования и отказывается идти на уступки, которые могли бы поставить под угрозу достигнутые ранее военные успехи.

На данный момент стороны провели два раунда переговоров, и в ближайшее время запланирована третья встреча. Но, судя по заявлениям из Тегерана, атмосфера остается напряженной. Иранские переговорщики, в состав которых входят глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, настроены решительно. Их цель — юридически закрепить те позиции, которых Исламская Республика добилась в ходе недавней военной конфронтации. Для Тегерана любое соглашение должно стать признанием нового статус-кво в регионе, а не просто возвратом к старым договоренностям.

Раскрыты подробности переговоров между США и Ираном

Делегацию США, насчитывающую 71 человека, возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее входят ключевые фигуры, близкие к президенту Дональду Трампу: спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также советник по национальной безопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс. Как отмечается в сообщении, США привлекли к диалогу «полный набор американских экспертов по соответствующим тематическим областям», причем еще одна группа специалистов сопровождает встречу удаленно из Вашингтона.

Такое представительство говорит о том, что Вашингтон рассматривает переговоры в Исламабаде как возможность кардинально переформатировать правила игры в регионе. Однако пока непомерность требований, о которой говорят иранские источники, не уточняется. Пока стороны не могут сблизить позиции и перспективы достижения мира остаются туманными.