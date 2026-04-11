Венгрия продолжит бороться за возможность покупать российские нефть и газ, не пустит Украину в Евросоюз и не отправит свои деньги на поддержку «украинской военной мафии». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на предвыборном митинге в Будапеште, передает РИА Новости.

«Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдет на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз», — подчеркнул дипломат.

Сийярто также отметил, что вскоре после парламентских выборов Брюссель «хочет навсегда лишить» Венгрию российской нефти, но правительство Виктора Орбана «будет бороться» за российскую энергию.

Европа раскололась в оценках помощи Украине

Ранее стало известно, что Украина запустила онлайн-радиостанцию для публичного ответа на заявления Венгрии по украинской тематике. Об этом рассказал официальный представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий. По его словам, Будапешт ежедневно делает «абсурдные заявления» об Украине.