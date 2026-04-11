Глава МИД Венгрии назвал условие вступления Украины в Евросоюз
Венгрия продолжит бороться за возможность покупать российские нефть и газ, не пустит Украину в Евросоюз и не отправит свои деньги на поддержку «украинской военной мафии». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на предвыборном митинге в Будапеште, передает РИА Новости.
Сийярто также отметил, что вскоре после парламентских выборов Брюссель «хочет навсегда лишить» Венгрию российской нефти, но правительство Виктора Орбана «будет бороться» за российскую энергию.
Ранее стало известно, что Украина запустила онлайн-радиостанцию для публичного ответа на заявления Венгрии по украинской тематике. Об этом рассказал официальный представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий. По его словам, Будапешт ежедневно делает «абсурдные заявления» об Украине.