Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

Вопрос открытия Ормузского пролива стал главным камнем преткновения на переговорах между США и Ираном в Исламабаде. Об этом сообщает газета Financial Times.

По сведениям от источников, близких к переговорам, в вопросе контроля над Ормузским проливом "сохраняется тупиковая ситуация". Иран настаивает на том, что имеет право сохранить контроль над маршрутом и может взимать с судов плату за проход.

"Иранские переговорщики отказываются от вариантов совместного контроля", - указывают источники.

В иранских СМИ подчеркивают, что США "выдвигают чрезмерные требования в ходе переговоров".

Как указывает Al Jazeera, прямые переговоры между сторонами завершены, однако технические консультанты продолжают обмен письменными сообщениями. Их цель - "подтвердить, что стороны придерживаются одной точки зрения на достигнутые сегодня договоренности", отмечает телеканал. По данным агентства Tasnim, стороны провели два раунда переговоров, третий состоится сегодня вечером или завтра.

Ситуация в Ормузском проливе: что известно к этому часу

Ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Дональд Трамп заявил, что США приступают к процессу разминирования Ормузского пролива. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские войска начали операцию по разминированию в проливе для "создания нового прохода". По заявлениям США, эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy уже прошли через Ормузский пролив. Американские официальные лица сообщили газете The Wall Street Journal, что корабли не встретили сопротивления.

В Иране заявляют, что эсминец США USS Michael Murphy пытался "без разрешения пересечь" пролив и повернул назад после "жесткого предупреждения со стороны иранских вооруженных сил". В Тегеране указывают, что "ни одно судно не пройдет через Ормузский пролив без разрешения Ирана".