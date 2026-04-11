Карапетян передал управление бизнесом детям

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что решил передать управление своим бизнесом детям, чтобы сосредоточиться на служении стране. В видеообращении, записанном во время нахождения под домашним арестом, он подчеркнул, что намерен заняться политической деятельностью.

По его словам, пришло время перемен, и он рассчитывает в ближайшее время активно включиться в общественную и политическую жизнь. Карапетян выразил уверенность, что справедливость в стране будет восстановлена.

Политик также отметил, что его партия нацелена на уверенную победу на парламентских выборах, запланированных на 7 июня. Он заявил, что вместе с командой намерен реализовать масштабные экономические преобразования.

— Вместе с нашей командой мы создадим сильную экономику Армении — с новыми заводами, 300 тысячами новых рабочих мест, резким улучшением уровня жизни людей, новыми возможностями для бизнеса и сельского хозяйства. В современном мире сильная экономика укрепляет дипломатию и оборону, и у нас будет сильная дипломатия и сильная оборона, — заявил Карапетян.

Карапетяна задержали за публичные призывы к захвату власти. Все началось после того, как бизнесмен поддержал Армянскую апостольскую церковь, когда на нее с критикой обрушился премьер-министр Никол Пашинян. Что это за бизнесмен и с чего начался его конфликт с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».