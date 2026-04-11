США и Иран проведут третий раунд переговоров

Высокопоставленные представители Вашингтона и Тегерана приступают к третьему этапу очных консультаций в столице Пакистана, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде и готовятся к новой встрече, передает РИА «Новости».

«Делегации провели два раунда переговоров. Третий раунд состоится вечером в субботу», – говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана IRIB.

При этом отмечается, что американская сторона продолжает настаивать на весьма специфических требованиях.

Иранскую группу переговорщиков возглавляет председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Вместе с ним в Пакистан прибыли глава МИД Аббас Аракчи, руководитель совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. Американскую сторону представляет вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Накануне президент США объявил о заключении соглашения с Тегераном, которое подразумевает двухнедельное прекращение огня. Позже Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что Вашингтон принял предложенный план из десяти пунктов, что и стало поводом для начала текущих консультаций.

Тегеран при этом не исключил безрезультатного исхода субботних консультаций.

США заявляли о готовности возобновить удары по Исламской Республике при провале диалога.