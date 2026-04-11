Раскрыто, чем будут заниматься военные США в Ормузском проливе

Вашингтон предпринимает решительные шаги для обеспечения безопасности судоходства в стратегически важном регионе Персидского залива. Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM) официально заявило о начале операции по «подготовке к разминированию» Ормузского пролива.

Как сообщается в заявлении командования, два эскадренных миноносца Военно-морских сил США — USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy — уже совершили проход через пролив и приступили к выполнению задач в акватории Персидского залива.

Эти действия являются частью более широкой миссии, целью которой объявлена полная очистка пролива от минной угрозы.

Решение американского военного командования было принято на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Ираном.

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что несколько боевых кораблей ВМС США в субботу прошли через Ормузский пролив, не согласовав свои действия с иранской стороной. Такой демонстративный проход без предварительного уведомления Тегерана является серьезным нарушением сложившегося протокола безопасности в регионе и, по сути, прямым вызовом иранским властям, которые традиционно рассматривают пролив как зону своей ответственности. В CENTCOM, однако, подчеркивают, что действия эсминцев носят сугубо defensive характер и направлены на защиту международного судоходства.

Необходимость разминирования американцы объясняют возросшими рисками скрытого минирования акватории, которые якобы исходят от иранских военных или подконтрольных им группировок. Официальный Вашингтон выражает обеспокоенность тем, что наличие взрывоопасных предметов в водах пролива может привести к экологической катастрофе или подрыву гражданских танкеров.

Ситуация в Ормузском проливе: что известно к этому часу

Наблюдатели отмечают, что объявление о начале «подготовки к разминированию» звучит одновременно с провалом дипломатических переговоров между США и Ираном в Исламабаде, где стороны зашли в тупик по вопросу контроля над проливом. Тегеран настаивает на своем суверенном праве управлять судоходством и взимать плату за проход, в то время как США требуют свободного и беспрепятственного прохода для всех судов.

Появление в регионе двух эсминцев, оснащенных современными гидроакустическими станциями и противоминными тралами, сигнализирует о готовности Америки действовать в одностороннем порядке. Эти корабли способны не только обнаруживать мины, но и уничтожать их дистанционно. Пока неясно, последует ли ответная реакция со стороны Корпуса стражей исламской революции, который не раз угрожал перекрыть пролив в случае агрессии.