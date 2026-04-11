В Исламабаде завершен первый этап обсуждений Ирана и США

В Исламабаде экспертные группы делегаций Ирана и США, как передаёт агентство Tasnim, завершили первый этап обсуждений в рамках переговоров. В данное время проходит обмен текстами обсуждаемых вопросов.

В субботу Тегеран и Вашингтон проводят переговоры в пакистанской столице. Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Американская делегация прибыла в Исламабад под руководством вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Между тем ранее в Тегеране не исключили, что переговоры между Ираном и США могут продлить на один день.