Трамп заявил, что ему неважен исход переговоров в Исламабаде

Американский лидер Дональд Трамп признал, что ему неважен исход переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде. Об этом он сказал телеканалу NewsNation.

«Неважно. (В случае провала. — RT) мы перезапустимся. Мы готовы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял о готовности продолжать посредничество в диалоге между Тегераном и Вашингтоном.

Также сообщалось, что иранская делегация обозначила свои красные линии на встрече с главой правительства Пакистана.

Агентство Tansim сообщило, что переговоры Ирана и США в Исламабаде могут продлить ещё на день.