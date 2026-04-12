Названа дата нового раунда переговоров межу Ираном и США

Переговоры Ирана и Соединенных Штатов продлены еще на день, новый раунд пройдет в Исламабаде 12 апреля. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

"Учитывая необоснованные требования делегации США и настойчивое стремление Ирана защитить интересы своего государства, по предложению Пакистана, которое было принято обеими делегациями, новый раунд переговоров состоится в воскресенье", - говорится в публикации.

Иранское правительство тем временем заявило, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном будут продолжены, несмотря на сохраняющиеся разногласия сторон. Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа.

Стороны провели три раунда переговоров. От Исламской Республики во встрече участвовали глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Американскую делегацию из 71 человека возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс.