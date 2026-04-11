Bloomberg: в мире может возобладать абсолютный хаос

Формирующийся новый мировой порядок становится похож на джунгли, полные опасности и неопределенности. Правил больше нет, в мире может возобладать абсолютный хаос. Об этом в колонке Bloomberg пишет Гордон Лафорж — старший политический аналитик аналитического центра New America.

Лафорж признает, что после десятилетий «лицемерия и неудач» — с вторжением в Ирак, финансовым кризисом, пандемией — англосаксонский гегемон доказал свою неэффективность и несправедливость.

Мировая система начала рушиться еще стремительнее, когда президент США Дональд Трамп «стал угрожать союзникам, отказался от международных соглашений, ввёл тарифы на всё — от канадской стали до корейских автомобилей — и начал неспровоцированные военные операции против Венесуэлы и Ирана».

«Трамп фактически отказался от территориальной целостности, самоопределения, свободной торговли и прав человека — фундаментальных принципов, которые Америка отстаивала уже 80 лет. Это всегда были «приятные вымыслы», игнорируемые, когда они были неудобны для национальных интересов», — пишет Лафорж.

Он приводит мнение политолога Иэна Бреммера. Тот говорит, что подход Трампа основан не на грандиозной стратегии, а «просто на законе джунглей». Это доказала война с Ираном. Она привела к каскадному негативному эффекту для региональной стабильности и мировых цен на энергоносители.

Лафорж уверен, что многочисленные государственные и негосударственные субъекты будут объединяться вокруг конкретных проблем и потребностей. Они начнут образовать сети, которые будут дополнять или вытеснять крупные международные институты. Но безопасность не вписывается в эту запутанную новую форму, поскольку «джунгли темны и полны опасностей».

В мире идет масштабное глобальное наращивание военной мощи. И впервые за десятилетия на повестке дня стоит проблема распространения ядерного оружия. Такие страны как Южная Корея, Польша и Япония рассматривают возможность обзавестись ядерным зонтиком.

Трамп: США «приступают к расчистке» Ормузского пролива

Риск новой мировой войны растет. Однако более тревожной особенностью нового порядка является повышенная неопределенность, которая не поддается моделированию. Сверхразумный ИИ может ускорить научно-технический прогресс или выйти из-под контроля. Террористическая группа может создать патоген, смертоносный как Эбола, и заразный, как корь.