Ситуация в Ормузском проливе: что известно к этому часу

Мировые СМИ обсуждают конфликт на Ближнем Востоке, активно пишут о ситуации вокруг Ормузского пролива — важнейшей артерии для трафика энергоресурсов. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Минные постановки в Ормузе

Корпус стражей исламской революции в марте установил в проливе морские мины. Часть из них размещалась хаотично, без точной фиксации координат, некоторые устройства были пущены в свободный дрейф.

В результате, в настоящий момент Тегеран не может оперативно обнаружить и обезвредить все мины, что затрудняет полноценное открытие пролива для судоходства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты приступили к расчистке Ормузского пролива для обеспечения свободного судоходства в нем.

Американский лидер назвал это услугой для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию. Он добавил, что у этих государств не хватает смелости или воли сделать эту работу самим.

По его словам, риски для судоходства пока еще достаточно велики, при том, что 28 иранских миноносцев было уничтожено в марте.

Мнимый проход группы кораблей через пролив

Ряд западных порталов рассказал о том, что группа кораблей ВМФ США свободно прошла через пролив, КСИР им не препятствовал.

Позже появилось уточнение о том, что через Ормуз прошел только один военный корабль — современный американский эсминец.

Иранские СМИ разъяснили, что американский корабль действительно попытался пройти через пролив. Военные предупредили его о том, что он станет целью в течение 30 минут, если продолжит движение в сторону пролива. В итоге, эсминец был вынужден ретироваться.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заметил, что КСИР направил кораблю США четкое и ясное предупреждение, что позволило предотвратить инцидент.

Дифференциация поставок

Трамп отметил, что на фоне проблем в Ормузе, большое количество танкеров направилось в США с тем, чтобы загрузиться нефтью и газом.

По его словам, у державы больше нефти, чем у двух следующих крупнейших нефтяных экономик, и она более высокого качества.

Возобновление трафика через Ормузский пролив

Индийское судно Jag Vikram благополучно прошло через Ормузский пролив, рассказали в министерстве портов и судоходства Индии.

По данным ведомства, на борту судна находится около 20,4 тыс. тонн груза сжиженных углеводородных газов (СУГ), экипаж составляет 24 моряка.

В субботу, 11 апреля через Ормуз прошли также супертанкеры Serifos, Cospearl Lake и He Rong Hai.

Гигантские суда проследовали по северному маршруту, который требует Тегеран и который проходит через территориальные воды Исламской Республики вблизи островов Кешм и Ларек.

В ближайшие часы, заметили журналисты, к ним может присоединиться еще один китайский танкер, который также находился поблизости.

Конец эпохи открытого моря

Действия Ирана в Ормузском проливе разрушили многолетний морской контроль США. Взимая пошлины и вводя ограничения, Тегеран фактически взял под контроль потоки торговли.

На фоне этого, констатируют эксперты, эпоха открытого моря подходит к концу, платить за проход придется всем.

Хоссейн Симаи, министр науки, исследований и технологий Ирана, заявил, что США очень сильны, но воля и вера нации преобладают над мощью Вашингтона.

По его словам, США не смогут добиться уступок по Ормузу в ходе переговоров в Исламабаде.

Мехрдад Базрпаш, бывший министр дорог и городского развития Ирана, рассказал, что война на Ближнем Востоке сделала Ормузский пролив центром внимания мировой экономики.

По его словам, пролив, через который ежегодно проходят миллионы баррелей нефти и значительные объемы товаров других типов, играет жизненно важную роль в различных глобальных цепочках поставок.

Блокада пролива повлияла, в частности, на рынок химических удобрений и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность, констатировал экс-министр.

Требования Макрона по Ормузу

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость полного выполнения соглашения о прекращении огня и немедленного снижения напряженности для достижения прочного мира в регионе, чтобы гарантировать безопасность и свободу судоходства в Ормузском проливе.

Глава государства заметил, что Париж в координации со своими региональными партнерами, включая Саудовскую Аравию, стремится сыграть роль в снижении напряженности, обеспечении свободы судоходства и содействии достижению соглашения о прочном мире и безопасности.

Арка в Вашингтоне

Трамп заявил, что на фоне глобальной победы над Ираном, открытием Ормуза, желает построить в свою честь 76-метровую «величайшую и самую красивую в мире» триумфальную арку в Вашингтоне.

В войне с Ираном Соединенные Штаты не только не достигли заявленных целей, но и понесли значительные потери в военной, экономической и дипломатической сферах.

Иран сохранил свои ключевые возможности и даже получил больше рычагов влияния в некоторых областях, например, в Ормузском проливе.

Журналисты поинтересовались, что если так выглядит глобальная, «полная и абсолютная победа», то «как же выглядит поражение».

Нехватка топлива

Европейская группа аэропортов предупредила, что регион может столкнуться с нехваткой авиатоплива в течение трех недель, если потоки через Ормузский пролив останутся ограниченными.

Предупреждение отражает как прямую зависимость цепочки поставок от нефтепродуктов из Персидского залива, так и косвенные последствия закрытия нефтеперерабатывающего завода SATORP, лишившего Европу и Африку крупного источника керосина, который обычно поступал на эти рынки.