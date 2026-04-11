Уровень недовольства Мерцем достиг новой рекордной отметки

Уровень неодобрения деятельности канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне подорожания топлива установил новый антирекорд, достигнув отметки в 70%.

Положительно работу главы немецкого правительства оценивают лишь 21% граждан, что является абсолютным минимумом, передает ТАСС со ссылкой на исследование института INSA для газеты Bild. Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.

Деятельность всего кабинета министров в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии вызывает еще большее отторжение – ей недовольны 73% респондентов. Одобряют работу коалиции только 20% немцев, 7% не определились. Опрос проводился 9–10 апреля среди 1003 человек.

«Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством», – заявил руководитель INSA Херман Бинкерт.

По словам эксперта, маловероятно, что канцлеру и правящей коалиции удастся переломить эту негативную тенденцию.

В партийном рейтинге лидирует «Альтернатива для Германии» с поддержкой 26% избирателей. Блок ХДС/ХСС занимает второе место с 25%, за ними следуют социал-демократы (14%), «Зеленые» (13%) и Левая партия (10%). Остальные политические силы не преодолевают пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг. В этом опросе, проходившем с 7 по 10 апреля, приняли участие 1205 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава правительства стал самым ненавидимым канцлером ФРГ с начала социологических исследований. Политика Фридриха Мерца вызывает отторжение у 68% граждан Германии. В ноябре прошлого года уровень недовольства работой властей достигал 67%.