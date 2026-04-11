В Ереване проходит митинг партии российского бизнесмена

В Ереване на площади Свободы проходит митинг партии «Сильная Армения», возглавляемой бизнесменом Самвелом Карапетяном. Об этом пишет агентство АМИ.

По данным агентства, массовый митинг начался с выступления группы Gata Band — музыкального коллектива, который сочетает древние национальные мелодии с современным музыкальным творчеством.

Название группы происходит от традиционного армянского праздничного блюда — гата (сладкий пирог).

Участники акции ожидают, уточнили журналисты, что на митинге прозвучит обращение лидера партии Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом.

К месту проведения мероприятия стянуты значительные силы полиции. Вместе с тем, пока о столкновениях не сообщается.

Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян был арестован 18 июня 2025 года, с 30 декабря в его отношении действует мера пресечения в виде домашнего ареста и залога.

Вскоре после ареста предприниматель заявил, что намерен создать «принципиально новую политическую силу».

19 января 2026 года члены созданного Карапетяном движения «Мер дзевов» Алексан Алексанян, Ашот Фарсян и Лена Матевосян зарегистрировали партию «Сильная Армения».

Ранее сообщалось, что сторонники партии «Сильная Армения» 13 марта 2026 года провели акции в центре Еревана.