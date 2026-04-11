Названа причина отказа Трампа от телеобращения по Ирану

Советники убедили президента США Дональда Трампа отказаться от пафосного выступления по иранскому вопросу, пишут обозреватели Фил Стюарт и Нандита Бозе в статье для Reuters.

Белый дом всерьез рассматривал идею о широком освещении перемирия с Ираном, в частности, готовил телеобращение американского лидера к нации. Инициативу горячо поддерживал и сам Трамп, заметили журналисты.

Авторы идеи полагали, что следует объяснить американцам, почему Вашингтон столько резко и внезапно сменил вектор иранской политики — от намерения уничтожить к мирным переговорам и согласию учитывать озабоченности Тегерана и его требования.

Вместе с тем, соратники президента отвергли инициативу и разъяснили главе государства, что излишне яркое, эмоциональное выступление покажет — США чрезмерно заинтересованы в заключении мирной сделки.

В итоге, Трамп отменил выступление и опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал об открытии Ормузского пролива, шагах США к миру.

Этот шаг президента свидетельствует, что администрации США удалось добиться определенного баланса, констатировали обозреватели.