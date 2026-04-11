Трамп: США «приступают к расчистке» Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» сделать это самим.

Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты приступают к расчистке Ормузского пролива от иранских мин, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон окажет эту услугу государствам, которым не хватило смелости заняться проблемой самостоятельно.

«Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим», – написал политик в соцсети Truth Social.

Ранее стало известно об официальном старте переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде. Президент США отметил, что исход диалога для него не имеет значения, поскольку в случае неудачи Вашингтон готов возобновить военные действия. Кроме того, по данным портала Axios, несколько американских военных кораблей уже пересекли пролив без согласования с Тегераном.

По Ормузскому проливу смогли пройти китайские супертанкеры

Ранее СМИ писали, что власти Ирана оказались неспособны быстро восстановить безопасное судоходство в стратегическом регионе. Военные страны потеряли точные координаты установленных в воде взрывных устройств.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.