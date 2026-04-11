Жертвы Эпштейна обрушились с критикой в адрес Мелании Трамп

Более десяти жертв насилия со стороны американского педофила Джеффри Эпштейна обвинили первую леди США Меланию Трамп в «перекладывании бремени» на пострадавших после ее призыва к Конгрессу США провести публичные слушания с их участием. Об этом в субботу, 11 апреля, пишет британская газета The Guardian.

В заявлении группы из 13 человек говорится, что пострадавшие уже «проявили необычайную смелость», дав показания и подав заявления в правоохранительные органы. Они отметили, что требование новых публичных выступлений является «уклонением от ответственности».

Жертвы также подчеркнули, что публичные слушания могут вновь травмировать пострадавших, и заявили, что ответственность за расследование должна лежать на государственных структурах, включая Министерство юстиции и правоохранительные органы, передает газета.

9 апреля Мелания Трамп опровергла слухи о своих связях с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном. Она назвала подобные обвинения попыткой дискредитировать ее репутацию.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс даст показания в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна перед комитетом палаты представителей США по надзору и подотчетности. Допрос запланирован на 10 июня, его запишут на видео.