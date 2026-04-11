По Ормузскому проливу смогли пройти китайские супертанкеры

Ормузский пролив несколько ожил на фоне переговоров США и Ирана в Исламабаде — в настоящий момент через него проходят три супертанкера, пишут обозреватели Джулиан Ли и Вэйлун Сун в статье для Bloomberg.

Супертанкер — океанский танкер, водоизмещение которого начинается от 320 тыс. метрических тонн. Такие суда перевозят за рейс до 2 млн баррелей нефти (свыше 318 тыс. тонн). Обозначение по классификации — ULCC (Ultra-large crude carrier).

Авторы статьи уточнили, что первым вошел в пролив следующий в Малакку греческий танкер Serifos, за ним последовали китайские суда Cospearl Lake и He Rong Hai.

Гигантские суда следуют по северному маршруту, который требует Тегеран и который проходит через территориальные воды Исламской Республики вблизи островов Кешм и Ларек. В ближайшие часы, заметили журналисты, к ним может присоединиться еще один китайский танкер, который также находился поблизости.

Блокада Ормуза Ираном стала «крупнейшим сбоем поставок в истории нефтяного рынка», констатировали обозреватели. Они отметили, что в марте трафик сократился с 135 судов в день до 14 в неделю.

По их данным, у входа в пролив со стороны ОАЭ скопилась целая армада судов. В ней, в частности, находятся супертанкеры под флагами Саудовской Аравии и Индии, которые оказались заблокированы в макрорегионе из-за конфликта.