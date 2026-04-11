NYT: делегацию Ирана наделили полномочиями для заключения сделки с США

Иранская переговорная группа наделена полномочиями лично принять решение об отказе или принятии сделки на переговорах с США. Об этом сообщили источники The New York Times.

По словам осведомителей, право на заключение сделки верховный лидер Моджтаба Хаменеи поручил близкому другу Мохаммаду Багеру Галибафу, который возглавляет делегацию.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф в пятницу пожелал успехов соратнику и отметил, что он «представляет нацию и низам», то есть всю систему Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что перед вылетом в Пакистан Вэнс отметил, что Америка готова протянуть руку помощи, если иранцы будут вести переговоры добросовестно. Одной из тем диалога парламентариев может стать освобождение американских граждан, удерживаемых в Иране.

В разговоре со «Звездой» эксперт Каринэ Геворгян отметила, что срыв переговоров она оценивает в 55–60%. Политолог-востоковед также полагает, что переговоры могут не состояться или не принести успеха.