Фицо озвучил позицию по выборам в Венгрии

Роберт Фицо опубликовал обращение к своему коллеге в соцсетях.

© ZUMA / ТАСС

«Мы с венгерским премьером много энергии инвестируем в развитие качественных, дружеских отношений между нашими странами. Желаю Виктору Орбану, чтобы по итогам парламентских выборов были реализованы все его политические цели. В течение моей долгой карьеры я не встречал такого борца за суверенитет и национальные интересы своей страны», — написал Фицо.

Трамп дал совет венграм перед выборами

Также поддержку Виктору Орбану перед выборами в парламент, которые запланированы на 12 апреля, выразил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.