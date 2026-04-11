Фицо озвучил позицию по выборам в Венгрии

Премьер-министр Словакии выразил поддержку Виктору Орбану накануне выборов в Венгрии
Роберт Фицо опубликовал обращение к своему коллеге в соцсетях.
«Мы с венгерским премьером много энергии инвестируем в развитие качественных, дружеских отношений между нашими странами. Желаю Виктору Орбану, чтобы по итогам парламентских выборов были реализованы все его политические цели. В течение моей долгой карьеры я не встречал такого борца за суверенитет и национальные интересы своей страны», — написал Фицо.
Также поддержку Виктору Орбану перед выборами в парламент, которые запланированы на 12 апреля, выразил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.