Иран и США возобновили переговоры в Исламабаде после паузы

Делегации Ирана и Соединенных Штатов возобновили переговоры после паузы. Об этом сообщает корреспондент гостелерадиокомпании Ирана (IRIB).

«Переговоры между делегациями возобновились после короткого перерыва», — сказано в публикации.

Уточняется, что во время паузы прошли обсуждения на уровне экспертов и представителей профильных ведомств.

До этого стало известно, что Иран во время встречи с пакистанскими посредниками передал список своих «красных линий» на переговорах с США.

В него входят суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Исламской Республики, а также достижение в ходе переговоров с Вашингтоном прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Власти Тегерана настаивают на том, чтобы все эти «красные линии» были выполнены до заключения окончательного соглашения.