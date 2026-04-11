Переговоры США и Ирана попытались сорвать

Напряженность вокруг возможных американо-иранских переговоров достигла нового уровня. В Тегеране заявили, что Израиль активно пытается сорвать дипломатический процесс, однако ответственность за возможный провал все равно ляжет на Соединенные Штаты.

С таким утверждением выступил осведомленный источник в иранском руководстве, чьи слова приводит агентство Fars. Это заявление прозвучало в тот момент, когда дипломатические круги обсуждают перспективы прямого диалога между давними геополитическими противниками, который уже много лет остается замороженным.

По информации, полученной иранской стороной, израильские власти прилагают значительные усилия, чтобы подорвать любые договоренности между Тегераном и Вашингтоном. Источник подчеркнул, что при этом некоторые международные наблюдатели пытаются представить Израиль в роли независимого деструктивного игрока, действующего исключительно в собственных интересах. Однако в Иране с такой трактовкой категорически не согласны. Тегеран настаивает на том, что Израиль не является самостоятельным актором в этом уравнении и полностью зависит от позиции своего главного союзника — Соединенных Штатов.

Логика иранской стороны строится следующим образом: если переговорный процесс все же потерпит фиаско, Белый дом, скорее всего, попытается переложить вину на Израиль, представив дело так, будто Вашингтон искренне стремился к миру, но внешние силы помешали. Однако, как заявил источник Fars, для Тегерана такой маневр неприемлем. Поскольку Израиль не считается независимым от США игроком, любой срыв встречи автоматически окажется на совести американской администрации. Иран отказывается принимать отговорки о «независимом деструктивном влиянии» и намерен напрямую связывать действия израильского правительства с политикой Вашингтона.

На этом фоне становятся понятны и условия, которые Тегеран выдвигает для возобновления диалога. Согласно имеющимся сведениям, Иран согласится на прямые переговоры с США только в том случае, если американская сторона в полном объеме примет все предварительные условия, выдвинутые иранским руководством. Пока Вашингтон публично не комментирует ни обвинения в адрес Израиля, ни предварительные условия Ирана.