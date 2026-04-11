Иранцы привезли на переговоры с США вещи убитых американцами детей

Иран и США готовятся сесть за стол переговоров. Делегации обеих стран прибыли в Исламабад, где сегодня должны начаться исторические переговоры.

Иранскую группу переговорщиков возглавляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. С собой представители Тегерана привезли фотографии и некоторые вещи детей, погибших 28 февраля в результате американо-израильской атаки на начальную школу в Минабе.

Иран сообщил о согласии США с требованиями для начала переговоров

Переговорную группу Вашингтона возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В неё также вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Накануне вылета в Исламабад стороны обменялись жёсткими заявлениями. Вэнс предостерег Иран от попыток играть со Штатами. Тегеран же заявил, что не будет ни о чём договариваться, пока Израиль не прекратит бомбардировки Ливана.