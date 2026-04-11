В США опровергли разморозку иранских активов

США не соглашались на разблокировку каких-либо замороженных активов Ирана. Об этом телеканалу CBS News заявил высокопоставленный американский чиновник.

Источник опроверг предыдущие сообщения в СМИ. По его словам, Вашингтон не обещал Тегерану послабления санкций.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Однако переговоры еще не начались, и никакие соглашения не обсуждались», — сообщил чиновник.

В состав американской делегации входят Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее источник Reuters в Тегеране заявил, что США согласились разморозить активы Ирана, находящиеся в банках Катара и других государств. Этот шаг якобы продемонстрировал серьезность намерений американцев на предстоящих переговорах.